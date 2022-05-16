نيابة سوهاج تبدأ تحقيقاتها في حريقي مراغة وطهطا

تجري النيابة العامة بسوهاج تحقيقاتها في اندلاع حريقين بمركز مراغة وطهطا ولم يسفرا عن خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت، مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بحوش بدائرة مركز المراغة والثاني بشقة سكنية بدائرة مركز طهطا شمالي المحافظة دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بنشوب حريقين منفصلين بمركزي طهطا والمراغة وتمت السيطرة على الحريقين بمعرفة قوات الحماية المدنية بالمركزين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية بأن الحريق الأول نشب بحوش دائرة مركز المراغة ملك المدعو السيد ا ع م 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثاني بنشوب حريق بشقة دائرة مركز طهطا بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك المدعو فؤاد م ب م 46 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لحوش ملحق بمنزله وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.