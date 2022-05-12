الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. كاف يرد على طلب مصر استضافة نهائى دورى أبطال إفريقيا

جريدة الدستور
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أصدر الاتحد لإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا جديدًا بشأن ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد طلب الاتحاد المصري استضافة النهائي في بشكل رسمي، اليوم الخميس.

تلقى «كاف» رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم  والأهلي لاستضافة نهائي وري أبطال إفريقيا.

يقدّر «كاف» ويفهم تمامًا الشكاوى والمخاوف التي أثارها النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.  

ومع ذلك، كان «كاف» ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادة الاتحاد السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون نهائيًا ذهابًا واحدًا بدلاً من النهائي المعتاد ذهابًا وإيابًا ذهابًا وإيابًا.

علاوة على ذلك، فإن «كاف» ملزم أيضًا بقواعد «كاف» و«فيفا»، التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء المنافسة.

كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا من توتال إنرجيز. مصر لم تقدم محاولة.

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