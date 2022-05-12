الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: نجدد دعمنا لمصر فى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية".

وأضاف: "نجدد الدعم لجمهورية مصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، ونؤكد وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة".

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