الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مايو 2022 في البنك المركزي المصري

الدولار
الدولار
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تباين سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، في صباح اليوم الثاني للتداولات المصرفية عقب إجازة عيد الفطر 2022 والتي امتدت لـ 9 أيام متتالية في أكبر عطلة للقطاع المصرفي منذ أشهر طويلة، ويبحث المواطنون في مصر عن سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك بعد ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

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تباين سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 9 مايو 2022، وكذلك في البنوك الحكومية والخاصة، وقد شهدت البنوك اليوم تقلبات في أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر صرف الدولار البنك المركزي المصري18.4418.52
أسعار الدولار البنك الأهلى المصرى18.4518.51
سعر بنك الإسكندرية18.4618.53
 بنك مصر18.4518.51
البنك التجارى الدولى "cib"18.4518.53 
مصرف أبو ظبى الإسلامى18.4818.53
كريدي أجريكول18.4318.53
إيجي بنك 18.4518.53
بنك بلوم18.4318.53

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موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الحالي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، وقد عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.

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