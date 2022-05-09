الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إجراء قرعة الحج بعدد من المحافظات.. غدًا

الحج
الحج
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تبدأ وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج بداية من غد الثلاثاء، بعد انتهاء مدة التقديم للحج، حيث تبدأ القرعة بمديريات الأمن بمحافظات: (أسوان- الوادي الجديد- الفيوم- الشرقية- دمياط- مطروح- البحر الأحمر).

وبدأ التقديم لحج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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