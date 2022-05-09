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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 9-5-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين الموافق 9-5-2022 طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 28 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 34 20
دمنهور 33 19
بلطيم 28 18
مطروح 23 17
السلوم 25 18
سيوة 32 21
بورسعيد 24 18
دمياط 25 18
الزقازيق 34 20
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 34 20
السويس 28 19
العريش 27 18
رفح 27 18
رأس سدر 34 20
نخل 34 16
نويبع 33 19
طابا 29 18
كاترين 25 11
الطور 34 18
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 32 22
مرسى علم 33 22
الفيوم 36 20
بني سويف 37 20
المنيا 38 21
أسيوط 39 22
سوهاج 39 22
قنا 39 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 41 24
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 41 22
شلاتين 34 21

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