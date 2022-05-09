عقوبات جديدة ضد موسكو تشمل الزيادة الجمركية على واردات «البلاتين والبلاديوم»

وضعت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد موسكو، تشمل زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفليان، إن "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بروسيا".

وستزيد بريطانيا الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية لاسيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

وقالت الحكومة البريطانية إن "روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما".

وأوضحت أن هذه العقوبات تطال مستوردات من روسيا بـ1.7 مليار جنيه (نحو ملياري يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المستهدفة بعقوبات تجارية منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 1000 فرد وما يزيد على 100 شركة منذ انطلاق العملية العسكرية.