الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة تسمم فى سوهاج

تسمم
تسمم
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تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في إصابة 5 من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائى إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا.

حيث تم حجز المصابين بقسم الباطنة تحت الرعاية الطبية والحالة العامة مستقرة، وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها نحو الواقعة.

وكانت مديرية الصحة والسكان بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى طما المركزى مفادها وصول أسرة كاملة إلى استقبال المستشفى مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدة بناحية قرية قاو عيسى دائرة مركز شرطة طما.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية قادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول ش. ح . م 12 سنة، وف . ح . م 11 سنة، و ن. ح . م 9 سنوات، و م . ح .م 5 سنوات وتم حجزهم بقسم الأطفال بالمستشفى.
ووصول نشوى . ح . ع 37 سنة، وتم حجزها بقسم الباطنة سيدات، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وبسؤال المصابين قرروا إصابتهم على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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