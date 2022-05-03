الثلاثاء 03 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في العجوزة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
ads

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.

البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغًا بتصاعد أعمدة الدخان من داخل نافذة عقار في منطقة العجوزة. 

أمر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بعد ورود بلاغ بالواقعة، بسرعة الانتقال لموقع الحريق والسيطرة عليه، دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

وكشفت المعاينة عن أن النيران اندلعت في شقة بالعقار وتجري محاولات إخمادها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

داخل شقة سكنية العجوزة غرفة النجدة أعمدة الدخان منطقة العجوزة شقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

يا ليلة العيد أنستينا أبرزها.. أغاني عشقها الجمهور في عيد الفطر 2022

من الزومبي للعنكبوت.. قائمة أفلام عيد الفطر 2022 السينمائية

أسماء المصابين في حادث انقلاب «توك توك» بقنا

«الزراعة» تصدر حزمة توصيات لمزارعي محاصيل الفاكهة

إيرادات قياسية لفيلم «واحد تاني» لـ أحمد حلمي أول أيام عيد الفطر

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة على الطريق الزراعى بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

ونعم الأختيار

عبد الرحيم طايع

هل نحن بخير؟

مدحت بشاى

حتى تنتصر حضارة الحب على حضارة الموت

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

لياو ليتشيانج يكتب: «الأرتيميسينين».. هدية الصين إلى العالم

أحمد سعد زايد

يا رب كتّر أعيادنا

منى رجب

الدراما الاجتماعية.. كشف لجرائم الإرهاب والفساد والخيانة

محمود خليل

«الوفاق الخامل»

ماجد حبته

العيد فرحة وفكّة.. وهبْد!

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يضع إكليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

بواسطة «بيجاسوس» الإسرائيلية.. تنصت خارجى يخترق هواتف رئيس وزراء إسبانيا

إسرائيل تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعى السفير الروسى