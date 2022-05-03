المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في العجوزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.

البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغًا بتصاعد أعمدة الدخان من داخل نافذة عقار في منطقة العجوزة.

أمر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بعد ورود بلاغ بالواقعة، بسرعة الانتقال لموقع الحريق والسيطرة عليه، دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

وكشفت المعاينة عن أن النيران اندلعت في شقة بالعقار وتجري محاولات إخمادها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.