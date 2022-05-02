التصريح بدفن جثة شاب قتل على يد صديقه بمدينة بدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بالتصريح بدفن جثة شاب قتل على يد صديقة لوجود خلافات بمدينة بدر عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب بمدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة وتم القبض على المتهم بقتل المجنى عليه بسبب وقوع مشادة بينهم تطورت لمشاجرة تعدى فيها المتهم بسكين على المجنى عليه وأودت بحياته.

وتم تحرير محضرا بالواقعة.