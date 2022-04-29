الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 4 مستودعات أسلحة صاروخية

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن سلاح الجو الروسي قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة - "لقد شن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية غارات على 112 منشأة عسكرية لأوكرانيا ليلاً"، موضحًا أن من بين المنشآت المتضررة موقعا قيادة و11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وجوروخوفسكوي.

وأضاف: "قامت وحدات المدفعية الروسية أيضا بـ 975 مهمة إطلاق نار خلال الليلة الماضية، ما تسبب في إصابة 21 مركز قيادة، و69 معقلًا للجنود، و763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية"، مشيرا إلى أنه نتيجة للضربات جرى القضاء على أكثر من 280 قوميًا و38 مدرعة ومركبة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: "لقد دمر سلاح الجو الروسي بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مباني أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء (أرتيم) في مدينة كييف"، لافتا إلى أن صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر ودمرت 3 محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تأكيد صحة الأنباء عن استخدام روسيا للسلاح الكيميائي في أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، وجه النائب الديمقراطي آدم كينزينغر سؤالًا إلى بلينكن، حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة بشأن "الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا في أوكرانيا في مارس الماضي".

وقال بلينكن، إن هذه التفاصيل من الأفضل مناقشتها وراء الأبواب المغلقة، مضيفا: "ولكن على الرغم من ذلك نحن ندرس هذه المسألة باهتمام، ولا أعتقد أنه تسنى لنا تأكيد هذا الاستخدام".

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