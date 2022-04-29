الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 29 أبريل 2022

حظك اليوم
حظك اليوم

قدم موقع «hindustantimes»  توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل: 

سيحاول زملاؤك في العمل كل ما في وسعهم لجعلك تظهر كإحدى المسؤوليات أمام رؤسائك، استخدم الدبلوماسية واللباقة للتعامل معها.

 

الثور: 

لقد بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هذه النقطة في حياتك، لا تستسلم للإهمال وتدعها تعيقك، فعندما تشعر بالإحباط ، استمر في العمل الجيد واستفد من قوتك الداخلية وقوة إرادتك.

 

الجوزاء: 

اليوم يمكن أن تتفاجأ ببعض التغييرات المفاجئة في مكان العمل، وقد يجد العديد من الأفراد أنفسهم في موقع جديد ، مع تغيير أدوارهم وتسلسلهم الهرمي القديم. 

 

السرطان: 

افعل شيئًا لطيفًا لشخص ما اليوم، إن القيام بالأعمال الصالحة للآخرين الآن سيؤتي ثماره لك على المدى الطويل. إذا استطعت ، استفد من خبرتك لمساعدة زميل في العمل يحتاج إلى دعمك. 

 

الأسد: 

في حين أنه من المقبول المضي قدمًا في التدفق من وقت لآخر ، فقد حان الوقت الآن للوقوف بحزم والإصرار على ما تريد. إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا في العمل، يجب أن تعامله على أنه حاجة وليس ميزة إضافية. 

 

العذراء: 

هذا ليس الوقت المناسب للشك الذاتي من أي نوع، لا تدع القليل من المضايقات والتضارب في الوقت الحالي ينتقص من نجاحك العام.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 8 أبريل 2022

الميزان: 

أثناء تسليم مشروع أو مهمة في العمل، اتخذ موقفًا لنفسك واستخدم قوتك وعزمك لإنجاز الأمور، بدلًا من أن تهمس أفكارك لنفسك، اسمح للآخرين بسماعها. 

 

العقرب: 

ستنمو الثقة فيك كنتيجة لأدائك الوظيفي الأخير، نتيجة لذلك، قد تكون أكثر عرضة من المعتاد لأنك قد تشعر أنك في دائرة الضوء بسبب جهودك. 

 

القوس: 

راقب ما تقوله ولا تعط الكثير من المعلومات الشخصية، فمن الممكن أن يتم اتهامك زوراً من قبل خصوم محترفين، وسيكون عليك خوض معركة جيدة ضدهم. 

 

الجدي: 

أطلق العنان واستمتع بوقتك أثناء التعلم. لتعزيز عملك، قد تشعر أنك مضطر لوضع كل شيء على المحك، سواء كانت إجازة أو دورة دراسية.

 

الدلو: 

تعامل مع مسؤولياتك المهنية بشعور من المسؤولية والثقة بالنفس، في حين أنه من المناسب أن تسعد كثيرًا بالتزاماتك المهنية بالإضافة إلى أسلوب عملك.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 28 أبريل 2022

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 22 أبريل 2022

الحوت : 

حان الوقت لتهدأ وتركز على ما يهم حقًا، قد تجد نفسك تشعر بثبات معقول في حياتك المهنية، على الرغم من أنك قد تمر بفترات من أحلام اليقظة ، فسوف يتم سحبك سريعًا إلى الواقع بقوة إرادتك.

 

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وائل لطفي

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