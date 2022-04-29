حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 29 أبريل 2022

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

سيحاول زملاؤك في العمل كل ما في وسعهم لجعلك تظهر كإحدى المسؤوليات أمام رؤسائك، استخدم الدبلوماسية واللباقة للتعامل معها.

الثور:

لقد بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هذه النقطة في حياتك، لا تستسلم للإهمال وتدعها تعيقك، فعندما تشعر بالإحباط ، استمر في العمل الجيد واستفد من قوتك الداخلية وقوة إرادتك.

الجوزاء:

اليوم يمكن أن تتفاجأ ببعض التغييرات المفاجئة في مكان العمل، وقد يجد العديد من الأفراد أنفسهم في موقع جديد ، مع تغيير أدوارهم وتسلسلهم الهرمي القديم.

السرطان:

افعل شيئًا لطيفًا لشخص ما اليوم، إن القيام بالأعمال الصالحة للآخرين الآن سيؤتي ثماره لك على المدى الطويل. إذا استطعت ، استفد من خبرتك لمساعدة زميل في العمل يحتاج إلى دعمك.

الأسد:

في حين أنه من المقبول المضي قدمًا في التدفق من وقت لآخر ، فقد حان الوقت الآن للوقوف بحزم والإصرار على ما تريد. إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا في العمل، يجب أن تعامله على أنه حاجة وليس ميزة إضافية.

العذراء:

هذا ليس الوقت المناسب للشك الذاتي من أي نوع، لا تدع القليل من المضايقات والتضارب في الوقت الحالي ينتقص من نجاحك العام.

الميزان:

أثناء تسليم مشروع أو مهمة في العمل، اتخذ موقفًا لنفسك واستخدم قوتك وعزمك لإنجاز الأمور، بدلًا من أن تهمس أفكارك لنفسك، اسمح للآخرين بسماعها.

العقرب:

ستنمو الثقة فيك كنتيجة لأدائك الوظيفي الأخير، نتيجة لذلك، قد تكون أكثر عرضة من المعتاد لأنك قد تشعر أنك في دائرة الضوء بسبب جهودك.

القوس:

راقب ما تقوله ولا تعط الكثير من المعلومات الشخصية، فمن الممكن أن يتم اتهامك زوراً من قبل خصوم محترفين، وسيكون عليك خوض معركة جيدة ضدهم.

الجدي:

أطلق العنان واستمتع بوقتك أثناء التعلم. لتعزيز عملك، قد تشعر أنك مضطر لوضع كل شيء على المحك، سواء كانت إجازة أو دورة دراسية.

الدلو:

تعامل مع مسؤولياتك المهنية بشعور من المسؤولية والثقة بالنفس، في حين أنه من المناسب أن تسعد كثيرًا بالتزاماتك المهنية بالإضافة إلى أسلوب عملك.

الحوت :

حان الوقت لتهدأ وتركز على ما يهم حقًا، قد تجد نفسك تشعر بثبات معقول في حياتك المهنية، على الرغم من أنك قد تمر بفترات من أحلام اليقظة ، فسوف يتم سحبك سريعًا إلى الواقع بقوة إرادتك.