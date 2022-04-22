حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 22 أبريل 2022

قدم موقع « hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

ضحك اليوم وروح الدعابة الجيدة قد تصنع المعجزات لمشاعرك إذا وصلت علاقتك إلى رقعة صعبة وتوترت الأمور.

الثور

حياتك العاطفية مليئة بالمفاجآت اليوم، فقد تصادف نمطًا فريدًا للقاء شخص رائع، قد يحول لقاء لطيف غير متوقع في العمل يومًا كئيبًا إلى شيء ممتع.

الجوزاء

ستشعر بشكل خاص مغرمًا بالشخص الذي تتعامل معه الآن، فكلما زادت معرفتك بعلاقتك وشخصية شريكك، زاد نجاحها.

السرطان

قد تبدو بعض سلوكيات علاقتك غير متزامنة اليوم، اعتمادًا على ظروفك، وقد تواجه اضطرابًا في إحساسك بالتوازن والانسجام نتيجة لذلك.

الأسد

قد يكون هناك تذمر من عدم الرضا في علاقة معينة، على الرغم من أنك قد تكون متحمسًا لموضوع أو شخص ما، فقد تصبح غير مهتم بهما إذا لم تعد العلاقة تخدم اهتماماتك.

العذراء

شارك في الجانب الاستكشافي ولا تقبل ما فكرت به بالفعل، فعندما يتعلق الأمر بحياتك الرومانسية، فقد يكون من الصعب حصرها.

الميزان

حان الوقت للتركيز على آفاقك الرومانسية بدلاً من أحلام اليقظة حول كونك في علاقة مع شخص آخر، فإذا كنت مهتمًا بشخص ما، فاستمر في الاقتراب منه.

العقرب

ضع في اعتبارك قضاء بعض الوقت بعيدًا عن علاقتك الحالية للاسترخاء والاستمتاع بوقتك في مكان ممتع، ستجد هذه تجربة منعشة.

القوس

خذ وقتًا للتعبير عن امتنانك للحب والاهتمام الذي تلقيته، وتأكد من أنك ترد بالمثل بنفس الحماس، فإذا بذلت الوقت والجهد اللازمين الآن، ستستمتع بمزايا الحب.

الجدي

التحضير للمرحلة التالية من العلاقة فكرة ممتازة اليوم، من أجل الحفاظ على علاقتك وتنميتها، يجب أن تستمع إلى رفيقك وتعبر عن مشاعرك.

الدلو

أضف بعض الإثارة والمتعة إلى علاقتك من خلال إيجاد طريقة فريدة وغير عادية للقيام بذلك، ففي الأشهر الأخيرة، عانت علاقتكما بسبب اللامبالاة.

الحوت

تعامل دائمًا مع علاقتك كما لو كانت جديدة، حتى لو كنتما معًا لسنوات، سيكون موعد الليلة مثاليًا لبعض الوقت الجيد معًا.