الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 21 أبريل 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم موقع « hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 21 أبريل 2022 للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

ستكون إيجابيتك أكثر، وسيبقى الجو المحلي مليئًا بالمرح، ومن المرجح أن يتم حل المشكلات المهنية بكفاءة، فمن المحتمل أن تصبح أقوى من الناحية المالية، حيث تأتي السبل الجديدة لكسب المال في طريقك. 

برج الثور 

من المرجح أن يسدد البعض القرض بالكامل، حيث يشار إلى المشاركة في شيء مهم وسوف يساعدك على ترك بصمتك على الجبهة المهنية.

برج الجوزاء

من المحتمل أن تحصل على رضا كبير عند تقديم خدمة لشخص ما، ستكون في وضع يسمح لك بإنفاق المزيد على الأشياء التي شعرت بالتردد في فعلها سابقًا، قد يتراكم العمل ويجبرك على تخصيص وقت إضافي له.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 3 أبريل 2022

برج السرطان 

سيتطلع إليك الآخرون للحصول على توجيهات في تنظيم شيء ما في العمل، من الناحية المالية ، لن تواجه مشكلة كبيرة في زيادة رأس المال لمشروع ما. 

برج الأسد

هذا هو أفضل وقت لأخذ استراحة قصيرة، والأكثر من ذلك، ستتمكن من الحصول على إجازة أيضًا وتكوين صداقات جديدة.

برج العذراء 

ستجد طرقًا لكسب ربح إضافي وتوطيد واجهتك المالية، وقد تؤدي عوامل التشتيت في العمل إلى إعاقة إنجاز مهمة مهمة على الصعيد المهني.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 10 أبريل 2022

برج الميزان 

قد تكون في فورة ادخار لبعض الأحداث المستقبلية المهمة، ومن الممكن ملاحظة الأشخاص المهمين في العمل من خلال أدائك الجيد، و ستتمكن من الحفاظ على لياقتك ونشاطك. 

 

برج العقرب 

يوم ممتاز للربح، حيث من المحتمل أن تجتذب المال مثل أي شيء اليوم، ومن المرجح أن تمنحك التطورات في المجال المحلي رضًا كبيرًا.

برج القوس

سيساعدك التقييم الصحيح لبيئة الأعمال الحالية في اغتنام الفرص المناسبة، أنت على وشك إحداث تغيير إيجابي في حياتك. 

برج الجدي

من المرجح أن يحصل أولئك الذين يؤدون أداءً جيدًا على الائتمان الكامل لعملهم، من الناحية المالية ، يُنصح بعدم الدخول في استثمارت جديدة.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 أبريل 2022

برج الدلو

قد تضطر إلى تذكير شخص ما بإعادة القرض، قد تجد صعوبة في التخلص من عادة لا يحبها الزوج، سيشهد الموقف التنافسي على الصعيد المهني نجاحًا لك.

الحوت 

من المحتمل أن يهتم شخص ما بقدر كبير بما لديك لتقدمه في مجال الأعمال،  لا يمكنك أن تتستر على التخاذل في العمل، فقد يتسبب ذلك في تعطيل ترقيتك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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