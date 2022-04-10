حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 10 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

من المتوقع حدوث تطور إيجابي فيما يتعلق بصفقة ما على صعيد الأعمال، الوعي بالحفاظ على صحة جيدة سيساعد في الحفاظ على مستوى لياقتك.

برج الثور:

من المرجح أن تعطي العلاجات المنزلية نجاحًا جزئيًا في التخلص من مرض شائع، ستكون قادرًا على تحسين وضعك على الصعيد المهني.

برج الجوزاء:

لا توجد مشاكل متوقعة على الجبهتين الصحية والمالية، حيث يمكن أن يتسبب حبك لطعام الشارع في إحداث فوضى في نظامك الغذائي والصحي.

برج السرطان:

يمكنك أن تكون حريصًا بعض الشيء في إنفاق أموالك لتجنب الإخلال بميزانيتك، ستجد الإرادة لفطم نفسك عن الوجبات السريعة وتصبح واعيًا بالصحة.

برج الأسد:

يشار إلى بعض حالات الصعود والهبوط على الصعيد المالي، من الناحية الصحية، من المحتمل أن تشعر أنك على قمة العالم.

برج العذراء:

من المرجح أن تضيف إنجازاتك الأخيرة إلى ملفك الشخصي الوظيفي، لن يتم الترحيب بالاقتراحات المقدمة على الجبهة الداخلية فحسب، بل سيتم تنفيذها أيضًا.

برج الميزان:

هناك حاجة ملحة لأن نكون سباقين في الحد من الإنفاق، فلا يمكن استبعاد بعض الانتكاسات على جبهة الأعمال بالنسبة للبعض، ستكون أكثر ميلًا للتخلي عن العادات السيئة من أجل الصحة.

برج العقرب:

من المحتمل أن تعقد العزم على العودة إلى الشكل والبدء في نظام التمرين، سوف تحتاج إلى الادخار ليوم سيئ؛ لذا تعامل مع أموالك جيدًا.

برج القوس:

من المرجح أن تتم معاقبة قرض المنزل الذي تقدم بطلب للحصول عليه، فقد يفشل أولئك الذين يواجهون مقابلات العمل في إثارة إعجابهم وقد يُتركون في معاناة.

برج الجدي:

لن يكون الحفاظ على صحة جيدة أمرًا صعبًا للغاية حيث تصبح أكثر وعياً بالصحة، ستحافظ الاستثمارات الحكيمة على رصيدك المصرفي في حالة صحية.

برج الدلو:

سيكون الحفاظ على المال في هذه المرحلة الزمنية أمرًا مهمًا، هناك فرصة جيدة للحصول على ترقية في عملك نتيجة لجهدك.

برج الحوت:

من الناحية المالية، سيتعين عليك البقاء في وضع التوفير لبعض الوقت، وقد تضطر إلى وضع ساعات إضافية في العمل لمجرد تصفية الأعمال المتراكمة.