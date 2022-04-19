الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 أبريل 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم موقع « hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 أبريل 2022 للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

ستكون قادرًا على إدارة أموالك بشكل جيد للحفاظ على سير الأمور بسلاسة، ومن المحتمل أن تعزز قابليتك للتوظيف من خلال تعلم مهارة جديدة.

برج الثور

تم تعيين وضعك المالي على التحسن مع توجيه تركيزك نحو كسب المال، ومن المرجح أن يأخذ من هم في السلطة نصيحتك بشأن شيء مهم. 

برج الجوزاء

يتدفق المال عندما تنشر أرباحًا جيدة على الجبهة المهنية، إن إقناع من يهمهم الأمر في العمل سوف يلفت انتباهك، رحلة ممتعة مع الأصدقاء في القريب العاجل.

txt

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 10 أبريل 2022

برج السرطان 

قد يتم تضمينك في فريق أو مجموعة كنت تتمنى لها، ومن المتوقع زيادة الإنفاق أثناء التسوق، لكنه لن يؤثر عليك ماليًا.

برج الأسد

من المحتمل أن يصبح المشروع الذي بدأته قابلًا للتطبيق من الناحية المالية، ستكون السرعة هي المفتاح لإثارة إعجاب الرؤساء في العمل.

برج العذراء 

سيتم اغتنام فرصة الكسب المالي، قد تفشل في إقناع رؤسائك بشيء لا يسير على ما يرام في العمل، وقد تكون الرحلة ممتعة.

txt

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 11 أبريل 2022

برج الميزان

لن تدع تركيزك يتلاشى على الصعيد المهني، فقد لا يعطي المشروع الجديد أرباحًا فورية، لكنه سيكون الفائز في النهاية.

برج العقرب 

يجب أن تكون أكثر دقة في تحديد المكان الذي تضع فيه أموالك للحصول على عوائد مناسبة، فهذا يوم ممتاز بالنسبة لك للمشاركة في تجمع عائلي بحماس كامل.

برج القوس 

ستجد اليوم الأكثر فائدة في كل من الأمور الشخصية والمهنية، من المحتمل أن تؤدي أداءً جيدًا على الصعيد المهني.

txt

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 17 أبريل 2022

برج الجدي  

من المرجح أن يكون لعملية التوفيق بين المؤهلين نتيجة إيجابية، فالتركيز على الصحة سيحافظ على لياقتك، ومن المحتمل أن تحصل على شيء باهظ الثمن قريبًا. 

برج الدلو

من المحتمل أن تحصل على كل دعم المهنئين بالنجاح على الصعيد المهني سيبقى الحظ معك على الصعيد المالي، حيث تحصل على بعض الصفقات الرائعة.

برج الحوت 

من المرجح أن يستمر طعم النجاح الحلو لفترة طويلة على الصعيد المهني اليوم، قد ترى الإدارة المالية الجيدة أنك مرتاح أكثر من الناحية النقدية.

الأبراج الفلكية توقعات الأبراج برج الميزان برج الحمل حظك اليوم حظك اليوم توقعات الابراج الفلكية الابراج الفلكية الثلاث

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

«البحوث الفلكية» تحسم الجدل حول اكتمال القمر يوم 16 رمضان

السيطرة على حريق مخزن مدينة نصر دون إصابات (فيديو)

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تزامنًا مع «الخماسين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية