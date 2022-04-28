حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 28 أبريل 2022

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 28 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

بغض النظر عما يدور حولك في المكتب ، حافظ على عواطفك تحت السيطرة اليوم، فمن السهل أن تغضب عندما يقول لك أحدهم شيئًا مؤلمًا.

الثور:

حافظ على علاقة صادقة ومفتوحة مع زملائك ومديرك، فالأشخاص الذين تحاول التلاعب بهم لن يهتموا بك على أي مستوى، فمن المهم في هذه المرحلة جعل الأمور أساسية قدر الإمكان أثناء التحدث مع الناس.

الجوزاء:

ستضلل أنت والأشخاص من حولك إذا كانت لديك توقعات غير منطقية حول مشروع أو فرصة، أفكارك رائعة ومع ذلك، يجب تحسينها.

السرطان:

أفسح المجال لوجهات نظر أخرى، لكن لا تشعر أنك مضطر لتغيير وجهة نظرك، اليوم، قد يُطلب منك التفكير في قرار تجاري مهم اعتمد على تقديرك الخاص.

الأسد:

الشخصية المقاتلة ليست شيئًا يمكنك مواكبة ذلك في جميع الأوقات، ابق هادئًا. حتى في الوظيفة، لا تخف من إظهار جانبك الحساس، إنها لفكرة جيدة أن تدعهم يعرفون أنك إنسان عادي لديه مشاعر.

العذراء:

ستبني سمعة مهنية قوية إذا بذلت جهدًا مستمرًا وتصرفت دبلوماسياً أثناء التعامل مع زملاء العمل والمنافسة، ستزداد ميزتك على منافسيك في المنافسة نتيجة لذلك.

الميزان:

قد يقدر أصدقاؤك وزملاؤك نجاحك المهني الأخير، لكن لا تبالغ فيه لأن بعض زملائك في العمل قد لا يكونون سعداء بما أنجزته.

العقرب:

قد تصل إلى أي مستوى في وظيفتك إذا كنت تجرؤ على الحلم ودمج الأفكار الجديدة في عملك، سوف ترتفع حياتك المهنية إذا كان لديك نظرة متفائلة ومهارات قوية في التعامل مع الآخرين.

القوس:

قد تشعر بالإحباط قليلاً اليوم لأن المواقف في مكان العمل يمكن أن تنحرف، كن مستعدًا لمناقشة بعض قرارات العمل الأخيرة.

الجدي:

هناك أوقات في حياتك المهنية يلزم فيها أخذ قسط من الراحة وتقييم الموقف، نظم أفكارك و ضع خطة للأيام القادمة في العمل.

الدلو:

قد يجلب هذا اليوم معه لحظات من الشك الذاتي، لا تحبط إذا لم ينجح أي من اختياراتك، ما يهم هو ما أخذته من التجربة، انتبه للأشخاص من حولك وانغمس في ثقة عدد قليل من زملائك في العمل ذوي الإنجازات العالية.

الحوت:

قد تكون قادرًا على اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما تريد أن تضع قلبك وروحك فيه، مهما كان هدفك، سواء كان الانضمام إلى فريق جديد أو بناء شبكتك المهنية، فلا تتردد في ذلك.