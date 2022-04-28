طبق بسحور رمضان 2022| طريقة عمل فطيرة الخضروات الشهية

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، ومعاها تنتهي حيرة إعداد وجبات السحور والإفطار، حيث يجب أن تتضمن وجبة السحور الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى المذاق الشهي.

في السطور التالية نقدم طريقة تحضير فطيرة الخضروات لسحور محمل بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الطعام الشهي واللذيذ.

مكونات فطيرة الخضروات

زيت زيتون

كوسة و فلفل ألوان مُقطع مكعبات صغيرة

بصل مُقطَع صغير

زعتر جاف

ملح و فلفل

جبن موزاريلا مبشور

ملعقة صغيرة خميرة

4/1 كوب ماء دافئ

2 ملعقة صغيرة سكر

4 كوب دقيق عادي

2/1 كوب زيت خضروات

3 بيض

كوب لبن

طريقة عمل فطيرة الخضروات

تتمثل الخطوة الأولى في ُوضع الزيت على نار متوسطة و يُضاف إليه الخضروات مع التقليب حتى تذبُل ويُتبل الحشو بالملح و الفلفل و يُضاف إلية الزعتر ثم يُترَك جانباً ليبرد، بعد ذلك تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ و تُترك لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل .

يُخلط الدقيق مع الزيت في العجانة و يُضاف البيض مع خليط الخميرة ثم يٌضاف لبن الحليب تدريجياً و يُترك ليُعجن جيداً لمدة خمس دقائق في العجانة حتى يُصبح كتلة واحدة ناعمة.

يُدهن وعاء بقليل من الزيت و يُوضع به العجين و يٌغطى و يُترك لمدة 15 دقيقة حتى يختمر، ويقسم العجين إلى كُرات صغيرة و تُفرد كل كرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق على شكل مستطيل.

يوضع كمية مناسبة من الحشو على أحد طرفيَ العجين و تُرش الجبنة الموزاريلا، مع الحشو، وتُقفل الجوانب و يٌلف على هيئة أسطوانة و تُرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت

تدهن الفطائر بالبيض المخفوق و اللبن و تُخبز في فرن حرارته 180 درجة لمدة 20-30 دقيقة، وتقدم بعد ذلك ساخنة مع الكاتشب و المايونيز.