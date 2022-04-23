السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالزي والحصير النوبى.. أكبر تجمع سحور فى مصر (فيديو)

سحور نوبي
سحور نوبي

في أجواء رمضانية جميلة يتجمع أهالي النوبة في أكبر سحور بمنطقة بولاق الدكرور علي الحصير ووسط الزينة والأنوار ليتناولوا وجبة السحور على الطريقة النوبية لإحياء عادات وتقاليد بلاد النوبة، لم تكن الدعوة مقتصرة فقط علي النوبيين بل كانت الدعوة عامة لجميع أهالي منطقة بولاق الدكرور.

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الجميع يتشارك في تحضير الطعام وإستقبال الزائرين

الجميع يتشارك في تحضير الطعام وإستقبال الزائرين في أجواء تملؤها السعادة والبهجة، وكل مجموعة مكلفة بعمل شئ مختلف فمنهم من يوزع الخبز ومنهم من يوزع الطعام، ويشارك أطفال النوبة بتوزيع المياة علي الزائرين. 

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 مصطفى النوبي..السحور عادة سنوية أعتاد  الأهالي على إقامتها

قال "مصطفي النوبي" أحد الشباب المشاركين إن السحور عادة سنوية أعتاد الأهالي علي إقامتها وهذه السنة السابعة لها، وذكر أن جميع المنازل هنا تتشارك في السحور فمنهم بالطعام والآخر بالمساعدة مشيراً إلى أن "الأهالي هنا يتشاركون حسب مقدرتهم". 

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 الناس كلها بتكون مستنية اليوم ده علشان نتجمع و نتصور، بتلك الكلمات الدلالية أوضح" النوبي" أن جميع  الأهالي ينتظرون ذلك اليوم من كل عام في شهر رمضان الكريم للتجمع وأخذ الصور التذكارية في أجواء تملأها السعادة بين الزائرين، وعن الحضور قال إن عدد الزائرين غير محدد برقم لان الدعوة عامة لجميع الأهالي وليس لسكان المنطقة فقط، وذكر أن أعداد الزائرين يتراوح من 500 إلي 1000 فرد جميعهم اجتمعوا على الحصير لتناول وجبة السحور.

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الشباب والأطفال يرتدون الزي النوبي

ويحرص أهالي الشارع على إظهار الأجواء النوبية بينهم إذا يرتدي الشباب والأطفال الجلباب والزي النوبي و يبتعدون عن الموائد ليجلس الجميع علي الحصير وتلك هي الطريقة المعروفة في أسوان وقرى النوبة.

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أجواء رمضانية سحور النوبية بلاد النوبة النوبيين اهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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