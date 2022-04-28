الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في 4 منازل بطنطا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من إخماد نيران حريق محدود اندلعت نيرانه بـ 4 منازل بقرية شوني بمركز طنطا بمحافظة الغربية، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم إخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

وترجع أحداث الواقعة، حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلع حريق بـ 4 منازل بشكل مفاجئ.

وانتقلت القيادات الأمنية للممارسة مهام عملها وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الموقف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

قوات الحماية المدنية نيران حريق مركز طنطا محافظة الغربية إخماد نيران الحريق

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وائل لطفي

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