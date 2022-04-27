الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلق على سبب عدم إعطاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائى درجات

وزير التعليم
وزير التعليم

تساءل الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لماذا نقيم الطلاب؟.. هل لإعطاء درجات للتلاميذ وتحديد مستواهم أم لأسباب ثانية؟ هل التقييم له وقت معين أم يحدث بشكل مستمر؟ 

وأضاف وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا، لمعرفة إجابات هذه الأسئلة والتعرف أكثرعن التقييم وأدواته وطرق الدعم المقدمة للتقييم، انضموا لورشة العمل المقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري بعنوان "التقييم من أجل التعلم" غدا الأربعاء الموافق 27 من أبريل الساعة 2 ظهراً عن طريق الرابط التالي:

https://www.ekb.eg/ar/events?event=172779783showd&month=4&year=2022

 

تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

العام الدراسي درجات امتحانات التعليم الفنى اسئلة الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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