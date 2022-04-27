طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يتواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة خلال فترة العيد وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة اكثرمن 325 موقع على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب وصرف صحي تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

كان أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه تم الانتهاء من اصلاح خط طرد صرف صحى قطر 560 ملى والذى يخدم مدينة سوهاج وذلك بعد تعرض للكسر بطريق المزالوة.

وأشار المهندس أحمد على أحمد عثمان مدير إدارة متابعة المشروعات ان فريق الصيانة والإصلاح بادارة التنفيذ الذاتى قام بعملية الإصلاح والتى استغرقت ١٢ ساعة لتغيير 3 مواسير بطول 180 متر وأنه لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين ولم تتأثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.