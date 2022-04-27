الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 653 شابا بينهم 20 من «قادرون باختلاف» في السويس

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس يشير إلي أن المديرية قامت بتعيين  653  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 20  شاباُ "قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1243  باحثا عن عمل، منهم 31 " قادرون باختلاف ".

وأشار الوزير  إلي التقرير تناول فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة  أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  28 ألف جنيه  لـ 13 عمالا من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 114 شكوى فردية، تم تسوية 26  شكوى منها ودياً ، وتحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و53  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام 2 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد اثنين ترخيص عمل للأجانب.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 154 منشأة، وتحرير 15 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة  تفتيش شامل، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا.

 

 

القوى العاملة محمد سعفان تعيين السويس خريجين

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وائل لطفي

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