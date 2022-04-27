قدم موقع "يورتانجو" حظك اليوم، الأربعاء 27 أبريل 2022، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

يتعين عليك اتخاذ قرار مهم يتعلق بأمور القلب، قد تكون قلقًا من أن يفوتك شيء تريده من أجل التمسك بمن أو ما تحتاجه.

كن شجاعا يتعين عليك المخاطرة للحصول على كل ما يخصك في الحياة.

برج الثور

أنت قريب جدًا من المكان في رحلتك حيث ترى ثمار عملك الشاق، إذا استقلت الآن فلن تستفيد مما حاولت جاهدًا أن تحصل عليه.

برج الجوزاء

انتبه للأنماط التي تقودك إلى المكان الذي تطوي فيه وتسقط في الحيل القديمة، يمكنك القيام بكل ما تريد إذا أعطيت لنفسك ببطء أسبابًا للبقاء قويًا.

برج السرطان

قد تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة أو إعطاء شخص ما سببًا للاعتقاد بأنك لن تستسلم بسهولة بسبب الخوف، في الواقع إظهار جانبك الشجاع هو كيف ستتغلب على الصعاب.

برج الأسد

قواعد الحياة وقوانين الكون تعمل بطرق لا يمكنك فهمها ولكنها تمنح الأشخاص دائمًا ما يأتون إليه، حتى لو لم تكن موجودًا لتراها تحدث بالطريقة التي تعتقد أنها يجب أن تكون.

برج العذراء

القمر يدور حول الخداع أو الوقوع ضحية لمزاج شخص ما وتغيراته، يمكنك دراسة هذه التغييرات الصغيرة وحتى توقعها.

برج الميزان

أنت على عجلة من أمرك وتحاول قضاء وقت ممتع، ولكن من أجل التقدم سوف تتراجع قليلاً لأنك تجاهلت النصيحة التي تلقيتها، لا يزال بإمكانك الاستماع إلى ما قيل لك وتجنب المشكلة دون الاضطرار إلى المرور بها بنفسك.

برج العقرب

يدور حول صدمات مفاجئة أو حتى انتكاسة، قد تأتيك مفاجأة كبيرة بشكل غير متوقع ويمكن أن تقضي يومك بأكمله.

برج القوس

العالم هو علامة على أنك تتسلق سلم النجاح وتقوم بعمل جيد، قد تتجه إلى مكان لا يمكنك فيه اصطحاب الآخرين معك.

إن ترك الناس خلفك بينما تجد نفسك ترقى إلى العظمة يمكن أن يشعرك بالحزن وعدم الارتياح، لكن لا تخرب نفسك أو تتوقف عن تلبية مصيرك أنت هنا لسبب.

برج الجدي

يمكنك إيجاد طريقة لحل المشاكل وحتى الاستفادة من بعض مواهبك لتقديم شيء ما لك، النجوم في صالحك.

برج الدلو

مرشدك الروحي وطبيعتك المستقلة هي الأضواء الموجهة في حياتك.

أنت تنمو بطريقة تسمح لك بمشاركة ما تعلمته مع الآخرين وقيادة الطريق من خلال طرح أسئلة جيدة والبقاء فضوليًا.

برج الحوت

أصبحت لا مباليًا وتحتاج إلى إجراء تغيير مهم لتبقى متيقظًا ومتفائلًا.