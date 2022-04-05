الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«العقرب» في الصدارة.. 4 أبراج لا تثق بها

برج العقرب
برج العقرب

يوجد بعض العلامات عند الأبراج التي تتميز بمزاج معتدل مثل الطقس في يوم مشمس دافئ، ولكن هناك أبراج يميلون إلى الانغماس في العنف، على سبيل المثال يميلون إلى الليالي العاصفة والرعد والبرق، ويتمنون الاشخاص أن يعرفوا بعضهم البعض من داخلهم وما يدور في ذهنهم عند مقابلتهم والحديث المتبادل، وفقا لهذا يتناول موقع  pinkvillaعلامات الأبراج الاكثر ارتباط ارتيابا والتي لديها ميول عنيفة.

برج العقرب

برج العقرب يجعل المقابلات والحديث مع الأشخاص شئ شاق جدا، ويحب الأشخاص الأسرع في إعطاء الإجابة على أسألتهم، وبالخصوص إذا كانت مفصلة ومهمة، على سبيل المثال إذا سألوا، أين ذهبت اليوم، والوقت، ومن قابلته، فهم أشخاص يتحكمون على الأغلب في جميع الأوقات، وإذا اشتبهوا أو صارت لديهم شكوك في العلاقة، فيكونوا عنيفين جدا ولن يفكرون إلا بالعقل.

برج الحمل

برج الحمل لديه بوصلة أخلاقية مزعجة لأنهم يثقون فقط بأنفسهم وعائلاتهم، إنهم لا يصدقون الأعذار أو الاستدلال بسهولة وسيكونون دائمًا متشككين في الدوافع من قبل الاشخاص، في نوبة الغضب، غالبًا ما يصبحون عنيفين ولا يتجاوزون الخنق أو الضرب على شركائهم.

برج الأسد

يغضب جميع الاشخاص في وقت ما، لكن برج الأسد المتشكك دائما معروف بحقده الرهيب وانتقاده بطرق مروعة إذا فعلت شيئًا يهدد صورته في المجتمع أو حتى بين الأصدقاء، فقد يتورطون في غضب عنيف يتجاوز الكلمات حيث يؤذونك جسديًا.

برج الدلو

أثناء مقابلة والحديث مع برج الدلو الغامض، يمكن الوصول إلى مرحلة تثق فيها، لكن لديهم ميلًا لعدم الوثوق بأي شخص تمامًا كما يتوقعون منك دائمًا أن تخونه على الرغم من أنهم أقل عرضة لإيذائك جسديًا، إلا أنهم يتعرضون لنوبات غضب عنيفة حيث يمكن أن يهددون بإيذاء أنفسهم لإشعارك بالذنب.

برج الدلو برج العقرب برج الحمل علامات الأبراج الاكثر برج الأسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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