وكيل التعليم بالوادى الجديد يشارك بأمسية رمضانية نظمتها «السادات العسكرية»

شارك الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أمسية رمضانية خاصة نظمتها مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة وبحضور لفيف من قيادات التعليم بالمحافظة والإدارة التعليمية.

بدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تعقبه مجموعة من الفقرات التربوية الهادفة.



وفى كلمته للحضور، أكد وكيل التعليم بالمحافظة عن بالغ سعادته للمشاركة في تلك الأمسية والتي نسعد بها جميعا بليلة من ليالي الشهر الكريم نستلهم منها نفحات طيبة والدعاء بالتوفيق للجميع ومواصلة العطاء والإخلاص لخدمة هذا الوطن الغالي وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

ووجه الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والقائمين على العمل في تنظيم مسابقة ثقافية يومية احتفالا بالشهر الكريم لإثراء الطلاب بالمعلومات القيمة والتي لاقت تفاعلا إيجابيا من الجميع.

وفي ختام الأمسية كرم وكيل التعليم بالمحافظة الفائزين بالمسابقة وجرى توزيع الجوائز وسط أجواء من السعادة والفرح علت وجوه الجميع.