الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

جريدة الدستور

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى أثناء مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي وحمدين صباحى، بعد أن صافحه، ثم صافح الصحفي خالد داود والمخرج خالد يوسف.

وعبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.

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