طلاب أولى ثانوي عن الامتحان التجريبي: «دخلنا على المنصة بسهولة»

عبّر طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم عن سعادتهم من تجربة الامتحان اليوم على المنصة الجديدة، حيث قال أولياء الأمور إن المنصة دخلت معهم اليوم بسهولة.

تقول شيماء علي ماهر، ولى أمر طالب بالصف الأول الثانوي: “امتحان التجربة للصف الأول الثانوي تم بنجاح وتمكن الجميع من الدخول الحمد لله مع العلم إننا مدرسة خاصة”.

أضافت شيماء، التى تعمل معلمة بنفس الوقت: “لم يكن هناك شكوى من المنصة وبالفعل قد دخل الطلاب عليها بسهولة”، بينما قال أشرف والي، ولى أمر: “الحمد لله نسبة الدخول اليوم في امتحان الصف الاول الثانوي تفوق المتوقع بسوهاج”، مضيفًا في رسالة عبر جروب تعليمنا الجديد: «شكرًا دكتور طارق وجميع القائمين على إنجاح المنظومة على مجهودكم الخارق».

وقال أسامة محمد، طالب بالصف الأول الثانوي لـ"الدستور": “بالفعل دخلنا بسهولة على الامتحان اليوم ولم نجد أى صعوبة، مضيفًا: ”نتمنى من وزارة التعليم أن الامتحان الأساسي فى آخر العام يمر بنفس هذه السهولة فى الدخول على المنصة".

ووجهت وزارة التعليم خطاب دوري للمديريات التعليمية بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي 2021/2022، مشددة على ضرورة تكليف مديري جميع الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

• حصر المدارس الثانوية عام وخاص المجهزة تكنولوجيا وبها حالة من الاستقرار بالكهرباء والانترنت، والتي تصلح لأداء الامتحان الإلكتروني وذلك عن طريق رئيس قسم التطوير بالإدارة وتحت الإشراف المباشر لمدير مركز التطوير بالمديرية.

• حصر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المستهدفين لأداء الاختبار الإلكتروني.

• توزيع الطلاب المستهدفين على المدارس المجهزة صاحبة المبنى على أن يكون طلاب المدرسة الأصلية في الفترة الصباحية وطلاب المدرسة الخدمات، إضافة إلى طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة في الفترة المسائية.

• يتم تسجيل المدارس المجهزة وكذلك الطلاب المسكنين عليها في الفترتين الصباحية والمسائية على التطبيق المعد لهذا الغرض عن طريق قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

ووجهت بضرورة الانتهاء من ذلك الثلاثاء المقبل، حتى تتمكن الوزارة من اتمام الاعمال الخاصة بالامتحانات الإلكترونية قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف.

وأكدت ضرورة التنبيه مع المدارس الثانوية حكومي وخاص بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومي 26/27 إبريل للحصول على أقصى فائدة من التدريب والتأكد من جاهزية أجهزة التابلت قبل امتحان نهاية العام.