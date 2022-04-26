الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يناقش مع مديري المديريات ترتيبات تنفيذ مبادرة تجميع «مليون كتاب»

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه مع مديري مديريات الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، الترتيبات المتعلقة بمبادرة تجميع "مليون كتاب" التي تنفذها الوزارة بحضور الروائي والسيناريست أحمد مراد، ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والمعنيين من الإدارة بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.
وتقام مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تشجيع النشء والشباب على القراءة، وتسليط الضوء على أهمية الثقافة ودورها التنويري داخل المجتمع، وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة وعدد من الوزارات المعنية، وصندوق "تحيا مصر"؛ لتجميع مليون كتاب على مدار تسعة أشهر من جميع أنحاء الجمهورية، وفرزهم وإعادة توزيعهم بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب.
واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى عرض حول المبادرة، ومراحل تنفيذها المتمثلة من الإعداد والتجهيز، والاطلاق الرسمي، وتجميع الكتب، والفرز والتوزيع، ومراسم فتح الصناديق، والجوانب التنسيقية المتعلقة بتجميع الكتب.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، حرص الوزارة على تنمية ثقافة القراءة بين أوساط النشء والشباب، ونشرها بشكل كبير، وتعد مبادرة "تجميع مليون كتاب"، أداة رئيسية في تحقيق هذا الهدف، مبينًا أن المبادرة ستقوم بتغذية مراكز الشباب بالكتب المتنوعة في إطار تحديث المكتبات المتواجدة بها، بجانب توفير الكتب فى مختلف الأماكن التي سيتم الاتفاق عليها.
وطالب الوزير، مديري مديريات الشباب والرياضة العمل على تحديد مراكز الشباب التي ستكون نقاط تجميع الكتب بكل إدارة فرعية بمختلف المحافظات، ومشاركة الشباب المتطوعين في تنفيذ المبادرة فى ضوء الخطوات التنفيذية المُخطط لها.
فيما وجه الروائي أحمد مراد - فى كلمته - الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لإيمانه بالمبادرة، والقيام بتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في نشر القراءة والمعرفة بشكل واسع داخل المجتمع، ودورها في التنوير الثقافي.
وأكد أن المبادرة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجميع الكتب وخلق ثقافة تنقل الكتاب من فرد لأخر، واستفادة الجميع من الكتاب.

مليون كتاب الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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