الأنبا أندراوس يرأس مظاهر الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة من أبوتيج

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إنه احتفلت إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم أسيوط بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة أسيوط، مظاهر الاحتفال.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه صلى نيافة الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية القداس بكنيسة مار مرقس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة ة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا أندراوس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

على صعيد آخر، ترأس غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف نبيل أشعياء، راعي الكنيسة والأب يوحنا رامز قليني. بدأ الاحتفال برتبة الهجمة، ثم تم تلاوة وصلاة السحر والاحتفال بالقداس الإلهي.

وأعطى صاحب الغبطة كلمة العظة، التي تضمنت تهنئة شعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة، مقدمًا العزاء في انتقال الأرشمندريت موريس خوري. واختتم الأب البطريرك الصلاة والاحتفال بالبركة الرسولية للحاضرين.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب إسحق قليني، والشمامسة، وشعب الرعية المبارك.

وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "القيامة هي انتصار على الموت والكراهية والكبرياء والخطية"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.