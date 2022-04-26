بعد اعتراف يوسف بخطأه في يوتيرن.. لماذا من المهم الاعتذار في العلاقات؟

أخيرا أدرك يوسف في مسلسل يوتيرن خطأه والخدع التي وقع أسيرا لها، وذهب إلى زوجته ريهام حجاج واعتذر منها وطلب منها أن تسامحه، الأمر الذي يأخذنا إلى أهمية قانون الاعتذار في العلاقات.

كثير من الناس لديهم مشاعر معقدة بشأن الاعتذارات، ولا تصطف كل أفكارنا ومشاعرنا بشأن الاعتذارات، أُجبر البعض منا على الاعتذار عندما كنا أطفالًا عندما آذينا شخصًا ما، واعتذر البعض منا بحرية وشعروا بتحسن على الفور بعد القيام بذلك، يشعر بعض الناس بالخزي من خلال الاعتذار بينما يشعر الآخرون بالخجل حتى يفعلون ذلك.

بينما أعلن فيلم شهير من عقود مضت أن “الحب يعني عدم الاضطرار أبدًا لقول أنك آسف”، يحذر العديد من خبراء العلاقات من أن عدم الاعتذار أبدًا في علاقة ما هو إلا وسيلة أكيدة للمخاطرة بفقدانها.

نتائج إيجابية

هل تعرف سبب أهمية الاعتذار وما الوظيفة التي يخدمها الاعتذار الجيد؟ حدد الباحثون وعلماء النفس بعض الأسباب المهمة التي تجعل الاعتذار ضروريًا عند انتهاك القواعد الاجتماعية.

من حسنات الاعتذار الصادق:

وفقا لموقع verywell الاعتذار عند خرقك لقاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي يعيد تأكيد أنك تعرف ما هي “القواعد”، وتوافق على وجوب التمسك بها، يتيح ذلك للآخرين الشعور بالأمان لعلمك أنك توافق على أن السلوك المؤذي ليس جيدًا.

تعيد الاعتذارات ترسيخ كرامة من أذيتهم، إعلام الطرف المصاب بأنك تعلم أنه خطأك، وليس خطئهم يساعدهم على الشعور بالتحسن ويساعدهم على حفظ ماء الوجه.

يساعد الاعتذار في إصلاح العلاقات عن طريق جعل الناس يتحدثون مرة أخرى، ويجعلهم يشعرون بالراحة مع بعضهم البعض مرة.

يعني الاعتذار الصادق بإخبار الناس أنك لست فخوراً بما فعلته ولن تكرر هذا السلوك، يتيح ذلك للناس معرفة أنك من النوع الذي يحرص بشكل عام على عدم إيذاء الآخرين ويركز على مزاياك الأفضل، بدلاً من أسوأ أخطائك.

فوائد الاعتذار

يمكن أن تكون العلاقات مصدرًا رائعًا لتخفيف التوتر، لكن الصراع يمكن أن يسبب ضغطًا كبيرًا، مما يؤدي حقًا إلى خسائر فادحة، تعلم فن الاعتذار بفاعلية وقد تجد انخفاضًا كبيرًا في الآثار السلبية للنزاع وتوتر العلاقات لأن الاعتذارات تساعدنا على وضع الخلاف وراءنا والمضي قدمًا بسهولة أكبر.