بعد قرار «يارا» الانتقام في «يوتيرن».. ما الطريقة الأنسب للتعامل مع المخادعين؟

منذ بداية الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "يوتيرن" والأحداث أخذت طريقاً مختلفاً تماماً عن الطريق الذي بدأت به، حيث اكتشفت “يارا”، بطلة العمل والشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، تعرضها للخداع والسرقة من الأشخاص المحيطين بها، وفي مقدمتهم “خالد”، ابن خالتها والذي يفترض أنه مشترك معها في المشكلة، لكن الأحداث أظهرت أنه تآمر عليها وهو السبب وراء تدمير حياتها.

في السطور التالية نشير إلى أفضل طريقة للتعامل مع الأشخاص الذين تعرضت للخيانة على أيديهم، وذلك بحسب ما ورد ما ورد في موقع "bustle":



لا توحي له بأسرارك

في كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بإفشاء السر فقط في حال الأشخاص المخادعين، وإنما كثير منهم يقوم بتزييف الحقائق واستبدالها بتفاصيل أخرى من واقع خيالهم مستخدمين في ذلك التفاصيل الصغيرة التي قمت بمنحهم إياها، لتكون هذه التفاصيل شارة البدء في تلفيق الحقائق وإلصاقها بك لذلك من المهم أن تتوقف على الفور عن إفشاء أسرارك طالما أنك عرفت أن هذا الشخص هو بالفعل شخص مخادع.

انتبه إلى تصرفاته

من المهم ألا تسلم بالكلمات والمواقف التي يشرحها لك هذا الشخص المخادع، واحرص جيدا على مراقبة تصرفات هذا الشخص، والتأكد من أن المعلومات التي ينقلها لك، صحيحة أم أنها غير صحيحة.

سيطر على مشاعرك تجاه هذا الشخص

من الوارد أن يكون هذا الشخص المخادع هو من الأشخاص القريبين منك كالأصدقاء والأهل، وهؤلاء الأشخاص بالطبع ما تكون هناك مشاعر كبيرة من الحب تجاه كل منهم، فلا تجعل هذه المشاعر تعيق قرارك في التوقف عن تصديق هؤلاء الأشخاص، وإنما يجب الابتعاد عنهم على الفور بأي حال من الأحوال، واجعل هذه المشاعر جانباً وأنت تتعامل معهم.

يجب أن تتمتع بالذكاء في حال المواجهة

لا شك أن المواجهة في هذه الحالة هي أمر لا بد منه، ولكن كيف تكون هذه المواجهة هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه قبل الشروع في مواجهة هذا الشخص المخادع، وذلك من خلال إتمام العقل في الأسئلة التي تقوم بتوجيهها إليه مع القدرة على تحليل الإجابات الواردة منه للحصول على النتائج التي تريدها.