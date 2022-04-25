«يوتيرن» الحلقة 23.. كيف خدع كريم قاسم ريهام حجاج؟
انطلقت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "يوتيرن" لتكشف تفاصيل خطة خالد (كريم قاسم) وتدريبه لشوقي (محمود حافظ) وزوجته عليها، وظهر خالد مهتما بكافة التفاصيل الدقيقة لإحكام الخدعة على ابنة خالته يارا (ريهام حجاج)، حيث خطط لإلهائها في هاتفه أثناء القيادة، وربط كيس دم مزيف في رأس زوجة شوقي لتسقط عليه ليظهر كنزيف وتصدق يارا موتها.
وأخذ خالد براءة من القضية المرفوعة عليه من قبل يوسف (أيمن القيسوني) بعد أن قامت النيابة بحفظ ملف القضية، ولكنها براءة على الورق ويمكن فتح ملف القضية مرة أخرى، ولم يكتف خالد بتلك البراءة وأصر على الانتقام من يوسف.
ويحقق العمل ردود أفعال إيجابية للغاية بعد عرض حلقاته على أكثر من قناة في شهر رمضان الجاري.
ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.
ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.
ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى, وعدد اخر كبير من ضيوف الشرف.