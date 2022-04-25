«يوتيرن» الحلقة 23.. كيف خدع كريم قاسم ريهام حجاج؟

انطلقت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "يوتيرن" لتكشف تفاصيل خطة خالد (كريم قاسم) وتدريبه لشوقي​ (محمود حافظ)​ وزوجته​ عليها، وظهر خالد مهتما بكافة التفاصيل الدقيقة لإحكام الخدعة على ابنة خالته يارا (ريهام حجاج)،​ حيث خطط لإلهائها في هاتفه أثناء القيادة،​ وربط كيس دم مزيف في رأس زوجة شوقي لتسقط عليه​ ليظهر كنزيف وتصدق يارا موتها.

وأخذ خالد براءة من القضية المرفوعة عليه​ من قبل يوسف (أيمن القيسوني)​ بعد أن​ قامت النيابة بحفظ ملف القضية، ولكنها براءة على الورق ويمكن فتح ملف القضية مرة أخرى،​ ولم يكتف خالد بتلك البراءة وأصر​ على​ الانتقام من يوسف.

ويحقق العمل ردود أفعال إيجابية للغاية بعد عرض حلقاته على أكثر من قناة في شهر رمضان الجاري.

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم​ الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم​ في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد​ الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد​ vip.

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى, وعدد اخر كبير من ضيوف الشرف.