الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بدار السلام

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

انتدبت النيابة العامة بالقاهرة المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية من موقع انفجار أسطوانة داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، الذى أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرون، وطلبت تقرير وافِ عن أسباب الانفجار.

كان قد لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

وكشفت تحريات مباحث دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية في حريق شقة فى دار السلام، أن الحريق ناتج عن تسرب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق.

وتسبب الحادث في وفاة شخص يدعى "أحمد.ن.ع" 26 سنة من محافظة أسيوط، وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة وهم "علي. ن.ع"24 سنة و"نبيه.ا.ن" 24 سنة، و"أحمد.ع.ع" 26 سنة، و"إبراهيم.م.ع" 25 سنة وجميعهم من محافظة أسيوط ومصابين بحروق من الدرجة الثانية.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها وكشفت التحريات، عن أن الحريق ناتج عن انفجار أنبوبة غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق، ونتجت عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحروق متفرقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

انتداب المعمل الجنائي انفجار أسطوانة شقة دار السلام

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