الاختيار 3 الحلقة 24.. تسريب المرشد محمد بديع كامل (فيديو)

عرضت به الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، تسريبا لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع.

في التسريب يقول محمد بديع:

رئيس الوزراء الإيطالي.. السفير الإيطالي اللي قال لي الكلام ده

جه زارني وكان يومها طالب إنه يقابلني فـ والله كنت مسافر كن عندي امتحانات في الجامعة منتدب للدراسات العليا

فقال لي أنا كنت عايز أخلي رئيس الوزارة يقولك الكلام ده بنفسه قولتله كلام إيه؟

قال لي إحنا روحنا زورنا الدكتور مرسي أنا كنت متصور إن الدكتور محمد مرسي أستاذ في الهندسة

فلقيته رئيس الوزارة بتاعنا رجل اقتصاد دردش مع الدكتور محمد في الاقتصاد

فبيقولي أنا بهنئكم إن عندكم واحد زي الدكتور مرسي.. الكلام ده قبل الترشيح

لأن رئيس الوزارة اللي بيحب الاقتصاد ومتخصص فيه أعجب جدا بأفكاره الاقتصادية

ده بقى كلام خارج القيم والأخلاقيات لأنهم مختبرهوش فيها اللي هي عمود الإنسان اللي ببركته ربنا بيوفقه ده بينه وبين ربنا

كون إن ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل ولا أزكيه على الله ربنا رايد الخير للبلد دي.



ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.