الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنطونوف: لم يتسن لى لقاء أى مسئول بالخارجية الأمريكية منذ شهرين

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

كشف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أنه لم تتح له الفرصة للقاء مسؤولي الخارجية الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال أنطونوف، في حديث لقناة "روسيا 24"، الإثنين، "إن رسائله إلى الخارجية الأمريكية لا تصل إلى المُرسل إليهم، وإن الحكومة الأمريكية لا تنظر في المقترحات الروسية بشأن عمل البعثات الدبلوماسية".

وحذر السفير الروسي من أن الرحيل المرتقب لمجموعة من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة في نهاية يونيو المقبل، لافتًا إلى أن هذا ستكون له تداعيات خطيرة على عمل البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأكد أنطونوف أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة الممتلكات الدبلوماسية، التي صادرتها من روسيا في السابق، معتبرًا أيضا أن قيام الولايات المتحدة بإغلاق حسابات مصرفية للمؤسسات الدبلوماسية الروسية عبارة عن "سرقة" لا غير.

وتابع "أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي على اتصال وثيق بالسفارة الروسية ويساعد في ضمان سلامة الدبلوماسيين الروس في ظل الاستفزازات والتهديدات، التي تتعرض لها السفارة على خلفية أحداث أوكرانيا".

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