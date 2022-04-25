الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء 85% من محطة صرف الصوامعة شرق و90% من «مياه بيت علام» بسوهاج

الصوامع
الصوامع

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تنفيذ 85% من أعمال إنشاء محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق، المطورة بمركز اخميم، وتبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه، على مساحة 3200 متر، لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المحطة تضم وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضي وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإداري والمعمل والموقع العام.

وأشار المهندس أبوضيف محمد أحمد، رئيس وحدة مشروعات البنك الدولي للتنمية المحلية، إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ لمحطة مياه بيت علام المطورة بمركز جرجا 90%، وتبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، وأن المشروع يضم مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، وتشمل الخزان الأرضي وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأة ومبنى توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 مترا وقطر 355 مم، وخط طرد المياه بطول 50 مترا وقطر 450 مم.

الصرف الصحي صحي حكم محمد مدير الأرض الأزهر

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