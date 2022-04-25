الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لأعياد الربيع.. سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال النظافة وتواجد المنقذين بالشواطئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،  بمتابعة أعمال النظافة وتواجد المنقذين على الشاطئ استعداد لأعياد الربيع ، للتأكد من توفير خدمات على أعلى مستوى للمواطنين خلال أعياد الربيع.

ووجه السكرتير العام بتواصل حملات النظافة بشواطئ المحافظة وتكثيف فرق الإنقاذ بناء على تعليمات محافظ بورسعيد، فضلا عن التنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارة الشواطئ لمتابعة التطورات أولا بأولا وتقديم الدعم اللازم .

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وفي شأن اخر كان قد عقد اللواء عادل الغضبان محافظ  بورسعيد اجتماعا موسعا، لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية  ، ورؤساء الأحياء ومدينة بور فؤاد.

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وجدد محافظ بورسعيد تهنئته وترحيبه بالسكرتير العام الجديد اللواء عاطف وجدي،  متمنيا له مزيد من التوفيق خلال فترة عمله،  كما هنأ رئيس حي الشرق الجديد على منصبه ، وقدم الشكر للعميد نعمان على نعمان رئيس حي الشرق السابق على جهوده المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالحي.

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واستعرض المحافظ مع الحضور، الموقف الحالي في عدد من ملفات عمل الأحياء،  فضلا عن المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لاستكمال خطط التنمية، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

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وأكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل في ملف إزالة الإشغالات والنظافة وتكثيف العمل في الإدارات المختصة في هذا الشأن و المتابعة المستمرة بما يحقق الانضباط و المظهر الحضاري .وأكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل في ملف إزالة الإشغالات والنظافة وتكثيف العمل في الإدارات المختصة في هذا الشأن و المتابعة المستمرة بما يحقق الانضباط و المظهر الحضاري .

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محافظة محافظ متابعة مواطن مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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