الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تنفى تصريحات برلمانى سابق حول السلاح النووى

رئيس منظمة الطاقة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

نفى مصدر إيراني مطلع لوكالة "نور نيوز" تصريحات البرلماني السابق عن التيار المحافظ علي مطهري، حول نية طهران في السنوات الأولى من برنامجها النووي حيازة السلاح النووي.

وقال المصدر للوكالة المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إن "البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن له توجهات عسكرية قط. وتصريحات بعض الشخصيات غير المسؤولة بهذا الخصوص تنبع عن جهلهم بالموضوع أو توجهاتهم السياسية الخاصة".

وأضاف: "اتهام إيران بامتلاك نشاطات سرية في برنامجها النووي، خطوة سعى إليها العدو منذ سنوات لتقييد برنامج برنامجها النووي السلمي ولكنه لم ينجح أبدا في إثبات هذه الاتهامات".

وكان مطهري صرح في وقت سابق لوكالة أنباء "إسكا" الطلابية قائلا: "منذ أن بدأنا نشاطاتنا النووية كان هدفنا بناء قنبلة و تقوية قدراتنا الرادعة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية هذا الموضوع، وقد كشفته التقارير السرية لمجاهدي خلق".

تصريحات الطاقة الذرية الإيرانية طهران إيران الطاقة الذرية سلاح نووي

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