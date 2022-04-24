اختتام اللقاءات التعريفية للمرشحين لعضوية «تنسيقية شباب الأحزاب» (صور)

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، اللقاءات التعريفية لعدد من المرشحين للانضمام لعضويتها على مدار أسبوعين، تمهيدًا لبدء برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من القواعد الخاصة بتنظيم عملية الانضمام لعضويتها، منها اجتياز برنامج تدريبي مكثف في مختلف المجالات، يشمل التثقيف السياسي والإعلامي، وتطوير المهارات الشخصية، والعديد من البرامج التدريبية النوعية، المعدة من نادي مدربي التنسيقية.

وحددت التنسيقية الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، وبدأت المرحلة الأولى من البرامج التدريبية بعقد 4 لقاءات تعريفية للمرشحين للانضمام للتنسيقية، بحضور المشرفين على البرنامج التدريبي.

وتستهدف التنسيقية من تلك البرامج التدريبية إعداد كوادر سياسية مؤهلة لتحمل المسئولية لتكون دماء جديدة تضخ في العمل السياسي في مصر، وفقا لشعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد".



فريق زيدان يلتقي الاختيار في نهائي الدروة الرمضانية للتنسيقية والمصريين الأحرار يواجه هجمة مرتدة لتحديد المركز الثالث

وتأهل فريق الراحل النائب أحمد زيدان بقيادة النائب عمرو يونس إلى نهائي الدورة الرمضانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها خلال الشهر الكريم وذلك بعد الفوز على فريق (هجمة مرتدة) الذي يقوده النائب أحمد فتحي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.



ويلتقي فريق أحمد زيدان في النهائي يوم الأربعاء المقبل، فريق الاختيار بقيادة النائب محمد إسماعيل بعد أن تغلب على فريق المصريين الأحرار بهدف مقابل لاشئ على أن يلتقي فريق هجمة مرتدة نظيره المصريين الأحرار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن الدورة الرمضانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها انطلقت منذ أسبوع وضمت 8 فرق من مجموعتين تأهل فريقين من كل مجموعة وبعدها خاضوا مباريات قبل النهائي ليصعد إلى الجولة الأخيرة فريقي أحمد زيدان والاختيار لتحديد صاحب المركز الأول.



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