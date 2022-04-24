الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر فى جوبا يبحث مع رئيسة البرلمان الجنوب سودانى العلاقات بين البلدين

السفير معتز مصطفى
السفير معتز مصطفى عبدالقادر

بحث سفير جمهورية مصر العربية في جوبا السفير معتز مصطفى عبدالقادر، مع رئيسة الجمعية التشريعية الانتقالية بجمهورية جنوب السودان جيما نونو كومبا، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد- أن السفير المصري أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المصري والجنوب سوداني، باعتبارهما ظهيرين شعبيين للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأبرز السفير معتز توجيهات القيادة السياسية المصرية المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب الجنوب سوداني، خاصةً في ظل المرحلة المهمة الراهنة التي تمر بها البلاد، مبرزًا أوجه التعاون الثنائي القائمة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، فضلًا عن مشروعات التعاون في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وإدارة الموارد المائية.

من جهتها، أكدت "كومبا"، التقدير الكبير الذي يكنه الشعب الجنوب سوداني للدور المصري البناء في بلادها، مشيرة إلى أنها لمست الأثر الإيجابي لهذا الدور في مختلف مواقع المسئولية التي تولتها، وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة هذا الدور وتعزيزه.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعميق التعاون بين البرلمانين المصري والجنوب السوداني، خاصة في مجال تدريب وإعداد الكفاءات الإدارية والفنية البرلمانية من خلال مركز التدريب البرلماني في القاهرة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مصرية- جنوب سودانية لتكون إطارًا فعالًا لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين ممثلي الشعبين الشقيقين.

 وأعربت كومبا عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها المؤسسات الدستورية والتشريعية المصرية، كما أعربت عن تطلعها إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن.

جنوب السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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