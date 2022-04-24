الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: تدمير ورش لتصنيع المواد المتفجرة شرق أوكرانيا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة، ورشًا في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، وفقًا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)،" بأنه تم تدمير ورش في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود، بصواريخ عالية الدقة، أطلقت من الجو للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوجراد".

من جهة أخرى، تواصل فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش الروسي، إزالة الألغام في المناطق السكنية بناء على طلب من السكان المحليين فى مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أعدادًا كبيرة من المقذوفات مختلفة الأغراض والأعيرة سقطت في المناطق المأهولة في خيرسون نتيجة قصف من كتائب القوميين الأوكرانيين.

موسكو أوكرانيا الدفاع الروسية روسيا

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