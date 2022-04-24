وزير التعليم يوجه نصيحه لطلاب الثانوية العامة 2022

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بخصوص ما يعرض عليهم من نماذج أسئلة ونماذج لكراسة المفاهيم.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الامتحان يكون بنظام "الأوبن بوك" المتمثل في كراسة المفاهيم المعدة من قبل الوزارة، وبنظام الأسئلة المعتمد منذ عام ٢٠١٨م .

وأشار شوقي، إلى أنه لن يتم السماح بدخول أى شيء إلى لجنة الامتحان مع الطلاب هذا العام، وسوف يتم تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة وليس قبل ذلك حتى تحقق المساواة الكاملة والعدالة بين الطلاب وتكافؤ الفرص المنشود.

وحذر وزير التعليم الطلاب وأولياء أمورهم من مافيا الثانوية العامة التي اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ الموبايلات وتهكيرالتابلت وإدارة التليجرام.

وأضاف شوقي أنه على الطلاب استخدام الثمانية أسابيع القادمة في المذاكرة وفهم مخرجات التعلم وليس حفظ أى شيء وألا يستمعوا لهذه المافيا التي تبحث عن مصلحتها على حساب تعلمهم.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ وضوابطها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.