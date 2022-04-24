الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24-4-2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي اليوم الأحد 24-4-2022 .

 

 اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بالسوق المصري 

 

استقر سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ مقابل الجنيه المصري عند 19.83جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع،و حافظ اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، وأظهرت شاشات الصباحية وصول سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، وبحسب اخر تحديث لشاشات التداولات الحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

 

اليورو الأوروبي عالميًا 

 

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن التضخم في منطقة اليورو في مارس، كان أقل قليلا مما جرى حسابه في وقت سابق لكنه لا يزال عند مستويات قياسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين "التضخم" في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 2.4% على أساس شهري في مارس بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس بلغ 2.5% بزيادة 7.5% عن العام السابق.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى 2% في الأمد المتوسط، ​​وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

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وائل لطفي

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