«الداخلية»: ضبط 574 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، من ضبط (574) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وكذا ضبط (1138) قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(308) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و(194) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و(172) قضية بمجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين (506) لنش سياحي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.