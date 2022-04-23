اعترافات متهمة بسرقة السيدات بأسلوب «النشل» في الموسكي

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما من خلال تكثيف حملات المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي تمكنت من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية) وبحوزتها (مبلغ مالي - صوره بطاقة رقم قومي باسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها، وأمكن التوصل للمجنى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجني عليهم بمسكنها كما اعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.