ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي وأجهزة لاب توب من داخل إحدى الشركات بالقاهرة
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 3 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة وإتهم (سائق سابق بالشركة محل البلاغ ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى) بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ كبيرة بداخلها ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وتوجه للشركة محل البلاغ.
وتمكن من الدخول بأسلوب "التسلق" ، وعقب قيامه بكسر الشباك وكسر باب المكتب الخاص بالشركة ، قام بكسر الخزينة الحديدية باستخدام صاروخ كهربائى كان بحوزته ، والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (سيارة) أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط (الصاروخ الكهربائى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - شاحن جهاز كمبيوتر " لاب توب " من المستولى عليهم) وأضاف بقيامه بإتلاف أجهزة الكمبيوتر المستولى عليهم والتخلص منهم بإلقائهم بأحد المجاري المائية بالجيزة خشية أن يكونوا مزودين بجهاز تتبع ، وبإستدعاء المُبلغ اتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.