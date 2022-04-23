تفاصيل الحلقة 22 مسلسل الكبير أوي 6.. الكبير يكشف لغز العروسة الملبوسة

تواصل قناة ON عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس والذي يحظى باهتمام كبير من الجمهور لما به من جرعة كوميدية مكثفة.

ويشارك النجم أحمد مكي بمسلسل الكبير الجزء السادس فى السباق الرمضانى الحالى بعد فترة غياب.

تفاصيل الحلقة 22 مسلسل الكبير أوي 6

وتشهد الحلقة 22 من مسلسل الكبير الجزء السادس أحداث مشوقة فى إطار كوميدى حيث تستعرض الحلقة اليوم ما ستؤول اليه الأحداث فى دوار العمدة بعد حالة الرعب التى انتابت الكبير وأبنائه ومربوحة و جوني بسبب العروسة القطنية المرعبة التى أهداها حزلقوم للعترة.

وتتواصل الأحداث خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير والتى تذاع مساء اليوم عبر قناة ON فى إطار من الإثارة والتشويق ويكشف الكبير خلال الحلقة سر العروسة الملبوسة.

ملخص الحلقة 21 مسلسل الكبير اوى

بدأت الحلقة الواحدة والعشرون من الكبير أوي 6، بوصول هدايا من قبل حزلئوم أخو الكبير أوي إلى دوار العمودية من مكان إقامته في المزاريطة، وتضمنت الحقيبتين أشياء غريبة كعادة حزلقوم من بينها حلاوة طحينية وطقم بكار.

وكما تعودنا من مربوحة "رحمة أحمد" أن تفاجئ زوجها بملابس تنكرية بغرض إغراءه، وهذه المرة ارتدت زي مهرج، فقد وافق الكبير على ارتدائها للأطقم الخاصة بها إن كانت مغرية لكنها أساءت الفهم.

وعلى خطى سلسلة أفلام الرعب "تشاكي" كانت اللعبة ملبوسة التي أهداها حزلقوم وهو ما أفزع العترة "مصطفى غريب" مما جعله يستنجد بـ الكبير أوي، فهي تتحرك من مكان لآخر، وحكى للكبير ما حدث معه كونه يخاف من النوم مع العروسة وحده، وبدأت لعنة العروسة حينما أخذها الكبير من العترة تلبية لرغبته.

والقى الكبير العروسة بعيدًا عنه سقطت على السفرة حطمتها وهو ما أثار ريبة الكبير كونها قطنية، فكيف قامت بذلك لذا استنجد بفزاع "هشام إسماعيل"، وحينما حكى القصة لزوجته مربوحة وذهبا كي يريها شكل السفرة، وجدها سليمة عادت لوضعها، وتستلقي عليها العروسة.

نادى الكبير على فزاع كي يستشهد به على صحة روايته، استنكر رؤيته لتحطم السفرة ولقصة الكبير أوي وهو ما شكك في حالة الكبير الذهنية، لذا قرر الكبير التخلص منها في مكان بعيد عن المزاريطة، لكنها عادت لترعب العائلة كاملة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 22

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.