الكبير أوي 6 الحلقة 21| عروسة «العترة» تثير الرعب في دوار الكبير

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة الواحدة والعشرون من الكبير أوي 6، وعلى خطى سلسلة أفلام الرعب "تشاكي" كانت اللعبة ملبوسة، التي أهداها حزلقوم وهو ما أفزع العترة "مصطفى غريب" مما جعله يستنجد بالكبير أوي، فهي تتحرك من مكان لآخر، وحكى للكبير ما حدث معه كونه يخاف من النوم مع العروسة وحده، وبدأت لعنة العروسة حينما أخذها الكبير من العترة تلبية لرغبته.

ألقى الكبير العروسة بعيدًا عنه سقطت على السفرة حطمتها وهو ما أثار ريبة الكبير كونها قطنية، فكيف قامت بذلك؛ لذا استنجد بفزاع "هشام إسماعيل"، وحينما حكى القصة لزوجته مربوحة وذهبا كي يريها شكل السفرة، وجدها سليمة عادت لوضعها، وتستلقى عليها العروسة.

نادى الكبير على فزاع كي يستشهد به على صحة روايته، استنكر رؤيته لتحطم السفرة ولقصة الكبير أوي وهو ما شكك في حالة الكبير الذهنية، لذا قرر الكبير التخلص منها في مكان بعيد عن المزاريطة، لكنها عادت لترعب العائلة كاملة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 21

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.