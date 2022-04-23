العثور على طفل حديث الولادة ملقى بمدخل طريق البدرشين بالجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع بمدخل طريق البدرشين، للتوصل للمتهم الذي تخلص منه بمكان العثور عليه، وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل بحضانة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع بمدخل طريق البدرشين، جنوب المحافظة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أحد الأشخاص عثر على الطفل، يرتدي ملابس وبجواره حقيبة تحتوي على متعلقاته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفل بحضانة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.